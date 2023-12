Übereinstimmende Medienberichte Russische Polizei führt Razzien in mehreren Homosexuellen-Bars in Moskau durch

Das Urteil trat mit sofortiger Wirkung in Kraft. Das Oberste Gericht machte zunächst allerdings keine Angaben dazu, ob sich sein Urteil auf bestimmte Personen oder Organisationen in Russland bezieht. Damit blieben dessen genaue Auswirkungen zunächst unklar. Auf „Extremismus“ stehen in Russland langjährige Gefängnisstrafen.