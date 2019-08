Proteste in Moskau : Polizei nimmt Hunderte Demonstranten fest - auch Putin-Kritikerin Ljubow Sobol

Proteste in Moskau

Russische Polizeibeamte verhaften Ljubow Sobol (M), Oppositionskandidatin und Anti-Korruptions-Kämpferin vor einer nicht genehmigten Kundgebung zur Unterstützung abgelehnter unabhängiger Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen in der Stadtduma, dem Moskauer Parlament. Foto: dpa/Dmitry Serebryakov

Moskau Viele Moskauer sind wütend, weil unabhängige Kandidaten und die der Opposition für die anstehende Regionalwahl nicht zugelassen werden. Sie gehen deshalb auf die Straße. Die Polizei greift hart durch.

Die Polizei in Moskau hat erneut Hunderte Demonstranten bei Protesten gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von der Regionalwahl festgenommen. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge kamen bis zum Samstagnachmittag mehr als 310 Demonstranten in Gewahrsam. Zu sehen war, wie viele junge Teilnehmer in Polizeibusse gezerrt wurden. Demonstranten riefen „Schande“ und „Russland wird frei sein“. dpa-Reporter berichteten von einer bedrohlichen Atmosphäre im Zentrum der russischen Hauptstadt. Die Protestaktion war von den Behörden nicht genehmigt worden.