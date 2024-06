Gericht bestätigt Zwangseinweisung 19-Jähriger muss nach Kritik an russischer Offensive in Psychiatrie bleiben

Ein russisches Gericht hat am Dienstag ein Urteil bestätigt, wonach sich ein 19-Jähriger wegen Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine einer Behandlung in einer Psychiatrie unterziehen muss. Das Gericht der Region Moskau entschied, dass Maxim Lypkan in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben muss und bestätigte damit ein vorheriges Urteil, wie die unabhängige russische Nachrichtenseite Sota berichtete.