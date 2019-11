Ex-Präsident : Morales ruft Papst, UN und Europa zu Vermittlung in Bolivien auf

La Paz UN-Generalsekretär António Guterres gab unterdessen bekannt, den französischen Diplomaten Jean Arnault als Sondergesandten nach Bolivien zu schicken.

Boliviens Ex-Präsident Evo Morales hat aus dem mexikanischen Exil Papst Franziskus um Vermittlung im politischen Konflikt in dem Andenstaat gebeten. Neben der katholischen Kirche rief er via Twitter am Donnerstag (Ortszeit) auch die Vereinten Nationen und die europäischen Länder auf, den Dialog für eine Befriedung von Bolivien zu begleiten. Derweil hielten die gewaltsamen Proteste an. Anhänger von Morales errichteten in La Paz und der Schwesterstadt El Alto zahlreiche Straßenblockaden und brachten damit den Verkehr zum Erliegen. Auch in Cochabamba kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern von Morales und der Opposition.