Wandel auf dem Balkan : Parlament von Montenegro stimmt für pro-westliche Minderheitsregierung

Das neu gewählte Kabinett der Regierung von Montenegro mit Premierminister Dritan Abazovic in der Mitte. Foto: AFP/SAVO PRELEVIC

Cetinje In Montenegro ist das bisherige Kabinett an internen Querelen gescheitert. Die neue Regierung ist nicht mehr an Russland, sondern am Westen orientiert. Sie will nun einen EU-Beitritt vorantreiben.

Montenegro bekommt eine neue Minderheitsregierung mit pro-westlicher Ausrichtung. 45 von 48 anwesenden Parlamentsabgeordneten stimmten am Donnerstag für die Bildung der Regierung, 36 Abgeordnete blieben der Abstimmung fern.

Das neue Kabinett aus 18 Ministern bestücken mehrere Kleinparteien, die zusammen auf nur 16 Abgeordnete kommen. Möglich wurde dies durch die Unterstützung der deutlich größeren Formation DPS von Staatschef Milo Djukanovic, die selbst nicht an der Regierung beteiligt ist. Regierungschef wird der 36-jährige Dritan Abazovic.

Die neue Regierung will laut Abazovic gegen die Korruption im Land vorgehen und den Beitrittsprozess zur EU vorantreiben. Die bisherige Regierung, die vor allem aus pro-serbischen und pro-russischen Parteien bestand, war nach anderthalb Jahren an internen Streitereien zerbrochen. Die von Brüssel für den Beitritt geforderten Reformen gerieten dadurch in Verzug.

Beobachter gehen davon aus, dass die neue Regierung nicht lange bestehen wird und hauptsächlich der Vorbereitung vorgezogener Parlamentswahlen zeitgleich mit der Präsidentschaftswahl 2023 dient. Einer aktuellen Umfrage zufolge unterstützen nur 14 Prozent der Montenegriner eine Minderheitsregierung, 51 Prozent sind für vorgezogene Neuwahlen.

Regierungschef Abazovic war Vizepremier in der pro-serbischen Vorgängerregierung, die im Februar durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden ist. Die oppositionelle, mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte DPS des Staatspräsidenten Milo Djukanovic hatte Montenegro 30 Jahre lang bis zur Wahl 2020 regiert. Djukanovic löste das Land 2006 aus Restjugoslawien, das Montenegro zusammen mit Serbien gebildet hatte.

2017 schloss sich Montenegro der Nato an. Das Land mit seinen rund 620.000 Einwohnern ist jedoch gespalten in Anhänger eines pro-westlichen Kurses und Unterstützer einer pro-serbischen und pro-russischen Politik, die auch von der serbisch-orthodoxen Kirche unterstützt werden.

