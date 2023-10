Nachbarland zur Ukraine Wagner-Söldner sollen Staatsstreich in Moldau vorbereitet haben

Nach Sandus Angaben wurde der Plan noch vom Team des inzwischen ums Leben gekommenen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin entwickelt. Die Wagner-Gruppe hat lange an der Seite der regulären russischen Truppen in der Ukraine gekämpft und dort in den Kämpfen um die Stadt Bachmut Bekanntheit erreicht. Prigoschin allerdings hatte später scharfe Kritik an der Militärführung geäußert und im Juni einen Marsch gen Moskau gestartet, den er aber am gleichen Tag wieder abblies. Zwei Monate später stürzte Prigoschins Flugzeug über russischem Boden ab.