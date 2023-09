Frist endet in Nacht zu Sonntag Was der Shutdown der US-Regierung bedeuten würde

Die Finanzierung der Regierung läuft am 1. Oktober aus, dem Beginn des Haushaltsjahrs des US-Bundes. Der Shutdown tritt um 00.01 Uhr in der Nacht zum Sonntag (kurz nach sechs Uhr morgens deutscher Zeit) in Kraft, wenn der Kongress keinen Finanzierungsplan verabschiedet, der vom Präsidenten gebilligt wird.