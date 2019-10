Nach Vorschlag von Kramp-Karrenbauer : USA wollen sich nicht an einer Syrien-Schutztruppe beteiligen

Brüssel Die USA unterstützen die Idee einer Sicherheitszone in Syrien, wollen aber keine Truppe schicken. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte zuvor für ihren Vorschlag Kritik einstecken müssen.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Syrien-Initiative seiner deutschen Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer zwar begrüßt, will aber keine Truppen beisteuern. Die USA würden es „politisch“ unterstützen, wenn die europäischen Partner sich in Nordsyrien engagieren würden, sagte Esper am Donnerstag beim German Marshall Fund in Brüssel. Er fügte aber hinzu: „Wir beabsichtigen nicht, Bodentruppen oder irgendetwas anderes zu dieser Operation beizutragen.“