Energieversorgung : Wie Polen mit den Folgen des Ukraine-Kriegs ringt

Der polnische Premier Mateusz Morawiecki, seine dänische Kollegin Mette Frederiksen und der polnische Präsident Andrzej Duda eröffnen die Ostsee-Pipeline. Foto: AP/Stringer

Analyse Warschau/ Katowice 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine hat Polen bisher aufgenommen, die Solidarität hält an. Doch die Menschen fürchten den Winter. Zwar hat das Land gerade die Ostsee-Pipeline in Betrieb genommen, doch das Gas daraus ist für viele zu teuer.

Im weißen Hilfszelt am Warschauer Ostbahnhof kommen an diesem Morgen nur vereinzelt Familien aus der Ukraine an. Wo in der akuten Phase Tausende Menschen pro Tag registriert, versorgt, weitergeleitet wurden, sind es derzeit etwa 400 pro Woche. Allerdings könnten es bald wieder deutlich mehr werden – wenn der Winter einsetzt. Schon jetzt kommen die meisten Flüchtlinge aus der Ostukraine, teils müssen sie mit russischen Ersatzpapieren über schwierige Routen durch Russland und Belarus nach Polen einreisen, weil die direkten Passagen durch das eigene Land wegen der Frontlinien versperrt sind. Einen Weg zurück gibt es dann in der Regel nicht mehr. Belarus lässt Ukrainer mit russischen Ersatzpapieren zwar noch ausreisen, aber nicht wieder ein.

Sollten in der kalten Jahreszeit wieder deutlich mehr Menschen nach Polen kommen, werde man schon damit fertig, sagt Darek Zalewski, der für eine der Hilfsorganisationen arbeitet, die am Warschauer Ostbahnhof die Erstversorgung übernehmen. Es gebe viele private Kontakte. Die Hilfsbereitschaft in Polen sei ungebrochen, obwohl im Land auch die negativen Effekte der Aufnahme von inzwischen etwa 1,3 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine deutlich spürbar werden. Die Mieten in Metropolen wie Warschau sind um bis zu 60 Prozent gestiegen, gerade Studenten bekommen oft gar keine Zimmer mehr. Auch in anderen Großstädten des Landes, etwa in Wroclaw oder Krakau ist die Lage ähnlich. Doch bisher gibt es keinen Stimmungswandel. Die meisten Flüchtlinge sind privat untergekommen. Menschen, die Familien aufgenommen haben, tun das auch weiter, und in manchen Regionen, etwa in Niederschlesien sagen lokale Politiker, dass die Frauen aus der Ukraine sogar helfen, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch dieses Problem hat mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun, weil ukrainische Männer, die in Polen gearbeitet haben, vielfach zum Kämpfen in die Heimat zurückgekehrt sind. Etwa 1,5 Millionen Ukrainer hatten vor dem Krieg in Polen gelebt.

Zur Integration der Flüchtlinge greift auch in Polen die Massenzustromrichtlinie der EU. Sie wurde 2001 während der Jugoslawienkriege geschaffen, um außergewöhnliche Lagen zu bewältigen. Für die Ukraine findet sie nun seit März Anwendung. Geflüchtete von dort müssen kein Asylverfahren durchlaufen, haben in Polen wie der gesamten EU Anspruch auf Unterbringung, medizinische Versorgung und Zugang zum Arbeitsmarkt. 30 Prozent der in Polen gemeldeten ukrainischen Flüchtlinge im Erwerbsalter, in der Regel sind es Frauen, arbeiten derzeit schon. 50 Prozent haben sich als arbeitssuchend gemeldet. Allerdings ist die Statistik ein Problem, weil es auch Flüchtlinge gibt, die zwar zunächst in Polen bleiben, sich aber nicht registrieren, um sich offenzuhalten, etwa nach Deutschland, Frankreich oder Spanien weiterzufahren. Und es gibt auch Rückkehrer aus den westlichen Ländern.

Der Winter wird zudem auch Polen selbst vor enorme Herausforderungen stellen. Noch immer werden dort 70 Prozent der Elektrizität über Kohleverbrennung gedeckt. Gerade die relativ schwefelarme russische Kohle wurde von vielen Privatleuten noch daheim zum Heizen verfeuert. Die Importe aus Russland hat Polen bereits vor Monaten gestoppt. Nun muss das Land schlechtere Kohle aus entfernteren Ländern wie Indonesien, Kolumbien, Südafrika importieren. Eigene Kapazitäten können so schnell nicht hochgefahren werden, und in wichtigen Feldern der erneuerbaren Energie kommt Polen unter der aktuellen rechtspopulistischen Regierung nicht voran. So spielt etwa Windenergie nur eine marginale Rolle, weil noch ein striktes Abstandsgesetz gilt, das die zehnfache Höhe der geplanten Windmaste als Distanz zur nächsten Bebauung vorgibt. Diese Regel sollte längst gekippt werden, doch der Prozess wird verschleppt.

In dieser Woche hat Polen die Gasleitung Baltic Pipe eröffnet, die Erdgas aus Norwegen ins Land bringen wird. Die Pipeline hat eine Kapazität von jährlich zehn Milliarden Kubikmetern und sei „ein polnischer Traum“, sagte Präsident Andrzej Duda. Allerdings hat es Polen versäumt, vor Jahren langfristige Gasverträge zu günstigen Konditionen abzuschließen und lastet die Röhre im Moment nicht voll aus. Erst am Freitag hatten der norwegische Energieversorger Equinor und der polnische Konzern PGNiG einen Vertrag über die Lieferung von jährlich 2,4 Milliarden Kubikmeter Gas abgeschlossen – zu Marktpreisen, wie die Norweger betonten. Das sind etwa 15 Prozent des polnischen Verbrauchs. Der Vertrag läuft über zehn Jahre. Die Gaslieferungen hatte der rechtskonservative Regierungschef Mateusz Morawiecki bei einem Besuch in Oslo vereinbart. Zwei Monate später rief er Norwegen auf, die „außergewöhnlichen Gewinne“ aus dem Gasverkauf zu „teilen“. Norwegen reagierte reserviert.

Baltic Pipe ist ein Anschluss an die Europipe II zwischen Norwegen und Deutschland und führt über Dänemark. PGNiG-Chefin Iwona Waksmundzka-Olejniczak hatte erklärt, die Lieferungen würden die Energiesicherheit Polens „deutlich erhöhen“. Polen bekam bis vor wenigen Jahren noch zwei Drittel des benötigten Erdgases aus Russland, war aber schon länger dabei, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Die vermutliche Sabotageaktion gegen die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 geschah also just, als Polen einen wichtigen Schritt weg von Russland feierte.

Bei der Transformation sollte auch der Bau von sechs Kernkraftreaktoren helfen, über den seit Jahren gesprochen wird. Für drei Meiler wurde ein Standort ausgeguckt, doch ansonsten ist das Projekt noch vage. Es fehlen Investoren, entschieden ist auch nicht, ob Frankreich, Korea oder die USA die Reaktoren bauen soll. Als Brückentechnologie dürften die Bemühungen also zu spät kommen.

Die mit Abstand größten Zuwächse bei erneuerbarer Energie verzeichnet die Photovoltaik, gerade in den vergangenen zwei Jahren sind die Kapazitäten deutlich gestiegen, allerdings von geringstem Niveau. Dabei gibt es durchaus Bereitschaft zur Transformation – sogar da, wo die Kohle zuhause ist, etwa in der Region um Katowice. Nur eine Steinkohlemine ist dort noch in Betrieb, die Zahl der Beschäftigten ist von früher 300.000 auf 70.000 gesunken, unterstützt von Transformationsmilliarden aus Brüssel hat man den Wandel längst eingeleitet. Dass nun vieles stockt, weil die rechtskonservative PIS-Regierung offene Auseinandersetzungen mit der EU sucht, sorgt vor Ort selbst bei Parteigenossen für Frust. Wegen eines Rechtsstaatsverfahrens, das die EU-Kommission gegen Polen eingeleitet hat, weil die PIS-Regierung durch eine umstrittene Justizreform die Unabhängigkeit der Justiz aushöhlt, werden derzeit Corona-Hilfen nicht ausgezahlt. Dabei will man etwa in Schlesien dringend weitermachen mit der Ansiedlung von Unternehmen, die sich Zukunftstechnologie wie Solartechnik oder der Implementierung von Wasserstoff in Autos verschrieben haben. „Würden die Politiker in Warschau uns hier folgen, müssten wir den Winter nicht fürchten“, ist dort zu hören. Es gibt Technologieansiedlungen wie das Euro-Centrum Katowice, in dem an Solartechnik geforscht wird und erfolgreiche Wirtschaftszonen im Umfeld. 35 Millionen Euro aus EU-Mitteln sind seit 2005 in das Centrum geflossen. Die Region um Katowice macht einen ähnlichen Wandel durch wie das Ruhrgebiet und unterhält auch enge Kontakte nach NRW.