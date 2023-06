Nachruf auf Silvio Berlusconi Der Mann, den sie „Cavaliere“ nannten

Berlusconi gewann die Wahl, als Konservativer, der bis zuletzt das Gespenst eines wiederkehrenden Kommunismus an die Wand malte. Seine erste Regierung hielt zwar gerade einmal sieben Monate. Bei aller Kritik an seinem Stil, an unzähligen Interessenkonflikten und auf den Leib geschneiderten Gesetzen: Kein Politiker garantierte Italien mehr äußere Stabilität. In seinem Inneren, als eine vom Privatfernsehen und dem dort verbreiteten schönen Schein bestimmte Republik, korrodierte das Land gleichwohl.