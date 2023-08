Missbrauchsverfahren gegen US-Kardinal McCarrick eingestellt „Er geht als freier Mann und mir bleibt nichts“

James Grein brach nach der Nachricht aus dem Bezirksgericht von Dedham in Tränen aus. Die Einstellung des Strafverfahrens gegen seinen ehemaligen Peiniger sei für ihn „hochemotional“, erklärte der Kläger in dem Prozess gegen den bisher ranghöchsten Kirchenvertreter im Skandal um sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in der katholischen Kirche in den USA.