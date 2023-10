Innenminister bestätigt Selbstmordanschlag nahe dem türkischen Parlament in Ankara

Die Tat ereignete sich wenige Stunden vor der geplanten Wiedereröffnung des Parlaments in Ankara nach der Sommerpause. Yerlikaya teilte mit, die Angreifer seien in einem kommerziellen Fahrzeug am Tatort eingetroffen. Zu den Attentätern waren keine näheren Details bekannt. In der Vergangenheit haben kurdische und linke Extremistengruppen sowie Terroristen der Gruppe Islamischer Staat tödliche Anschläge in der Türkei verübt.