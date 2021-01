Zwei Ministerinnen abgezogen : Ex-Ministerpräsident Renzi lässt Regierungskoalition in Italien platzen

Ex-Ministerpräsident Renzi lässt Regierungskoalition in Italien platzen

Rom Italien schlittert inmitten der Pandemie in eine Regierungskrise. Die Partei Italia Viva hat als der kleinere Partner die Regierungskoalition von Ministerpräsident Guiseppe Conte platzen lassen.

Die Regierungskoalition in Italien ist geplatzt. Der kleine Koalitionspartner Italia Viva von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi hat am Mittwoch seine Unterstützung aufgekündigt. Renzi zog seine beiden Ministerinnen - Teresa Bellanova (Agrar) und Elena Bonetti (Familie) - aus dem Kabinett ab. Damit hat die seit 2019 vom parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte geführte Regierung keine ausreichende Mehrheit mehr im Parlament. Es liege nun an Conte über die nächsten Schritte zu entscheiden, sagte Renzi.