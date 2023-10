Militär-Experten verblüfft Wie konnte die Hamas Israel mit einem Großangriff überraschen?

Israel bestätigte das Vordringen palästinensischer Kämpfer an mehreren Stellen über die Grenze zum Gazastreifen und forderte die Bewohner in Südisrael auf, in den Häusern zu bleiben. Das Militär berichtete von etwa 2500 Hamas-Raketen und Feuergefechten mit eingedrungenen Palästinensern an 22 Orten. In Ofakim und Beeri seien Geiseln genommen worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Die Streitkräfte seien in allen Orten im Süden des Landes präsent. In einigen hätten sie die Kontrolle wieder übernommen, prüften aber noch die Sicherheit. Es gebe immer noch Gefechte.