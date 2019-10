Besonderes Auto bei Parade : Chinas Staatspräsident sorgt mit „Luxus-Trabbi“ für Aufsehen

Foto: dpa/Mark Schiefelbein Hier winkt Chinas Staatspräsident Xi Jinping aus der Staatskarosse. Das Foto entstand bei der Militärparade zum 70-jährigen Bestehen der Volksrepublik China.

Peking Die Volksrepublik China hat ihr 70-jähriges Bestehen mit einer riesigen Militärparade gefeiert, um ihre Macht zu demonstrieren. Mittendrin: Staatschef Xi Jinping. Er ließ sich stehend in einer besonderen Karosse chauffieren.

Böse Zungen behaupten, die Front der Staatslimousine habe ein bisschen was vom Trabant 601. Zumindest hat die Form des Kühlergrills Ähnlichkeit mit dem Auto aus DDR-Produktion – und auch die Form der Frontscheinwerfer ähnelt denen der Autos aus dem sächsischen Zwickau. Dabei hat es die Staatskarosse, mit der sich Chinas Staatschef Xi Jinping jetzt bei der großen Militärparade zum 70-jährigen Bestehen der Volksrepublik chauffieren ließ, durchaus in sich: Das Modell L9 der erst vor sechs Jahren wiederbelebten Marke Hongqi ist immerhin rund sechs Meter lang, schwer gepanzert und hat einen PS-starken Zwölf-Zylinder-Motor. Und: ein Schiebedach, durch das Xi Jinping in dem tonnenschweren Gefährt stehen kann.

Im Auto stehend wurde er am Dienstag zum Start der Feierlichkeiten in Peking über die Straße des Ewigen Friedens gefahren, um die Truppen abzunehmen. 15.000 Soldaten marschierten auf, Panzer und Flugzeuge wurden präsentiert. Xi Jinping winkte aus dem Auto heraus, ließ sich als Staatspräsident feiern.

Die Staats-Limousinen der chinesischen Marke Hongqi sind teuer, Preise kursieren im Internet vor allem für das Modell L5, das sich in China auch Privatleute kaufen können – für umgerechnet mindestens 600.000 US-Dollar. Die längeren Versionen der Modellgruppe sind den Staatschefs vorbehalten und verfügen über Luxus wie Portaltüren, die sich zu beiden Seiten hin öffnen lassen. Die Autos dieser Produktionslinie sind an frühere Designs angelehnt, die runden Frontscheinwerfer sowie die Form des Kühlergrills könnte man als eine Art „Retro-Design“ bezeichnen.

Dass Chinas Staatsmänner in Fahrzeugen aus eigener Produktion fahren, war nicht immer so. Vor einigen Jahren noch stiegen die Regierungschefs in Fahrzeuge anderer Marken wie etwa Audi. Doch China will seine Macht und seine eigene Stärke demonstrieren. Dazu zählt auch, dass Staatschefs mit Fahrzeugen aus chinesischer Produktion fahren.

In anderen Teilen der Welt ist das nicht unbedingt anders: US-Präsident Donald Trump nimmt in einem Cadillac Platz, einer sieben Meter langen Staatskarosse, die über zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen verfügt. Das Fahrzeug ist gegen Minen-Explosionen geschützt, alle Fenster sollen Schüssen standhalten können, sogar über eine eigene Sauerstoffversorgung soll das „Biest“ – so wird der Wagen genannt – verfügen.