Nach Putsch in Südostasien : Militär in Myanmar sperrt Zugang zu Facebook

Rangun Nachdem das Militär in dem südostasiatischen Land die Macht übernommen hat, steigt der Widerstand der Bevölkerung. Daher greift die neue Regierung nun zu anderen Methoden.

Angesichts steigenden Widerstands gegen den Putsch in Myanmar hat die neue Militärregierung dort den Zugang zu Facebook gesperrt. Die Störung habe am Mittwochabend begonnen, berichteten Internetnutzer. Ein Anbieter von mobilen Diensten, Telenor Myanmar, bestätigte, dass derartige Dienstleister eine Anordnung des Kommunikationsministeriums erhalten hätten, um Facebook vorübergehend zu sperren. Telenor Myanmar brachte Bedenken zum Ausdruck, dass mit der Vorgabe gegen Menschenrechte verstoßen werde. Facebook forderte dazu auf, den Zugang wieder zu gewähren.

Die bei dem Putsch am Montag abgesetzte Partei Nationale Liga für Demokratie und weitere Aktivisten haben dazu aufgerufen, mit zivilem Ungehorsam gegen die Machtübernahme zu protestieren. Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben mitgeteilt, dass sie nicht für die Militärregierung arbeiten würden. Am Mittwoch veranstalteten Bewohner in Rangun „Lärmproteste“. Dabei schlugen Menschen auf Töpfe und Pfannen und hupten mit Autos.

Mit dem Putsch war die gewählte Zivilregierung von Aung San Suu Kyi aus dem Amt entfernt worden. Dass das Militär Suu Kyi in Gewahrsam genommen hat und ihr nach Angaben von ihrer Partei illegaler Besitz von importierten Walkie-Talkies zu Last gelegt wurde, könnte die Protestbewegung verstärkt haben. Durch den Vorwurf droht Suu Kyi eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Sie könnte bis mindestens 15. Februar in Gewahrsam gehalten werden. Sie befindet sich vermutlich in ihrer Residenz im Hausarrest. Gegen den inhaftierten abgesetzten Präsidenten Win Myint soll ein separater Vorwurf erhoben worden sein.