Alle 220 Abgeordneten stimmten für ihn MAGA-Mike wird Speaker im US-Kongress

Er selbst gehört dem sozial-konservativen „Republican Study Comitee“ an, das nicht ganz so weit rechts steht wie der „House Freedom Caucus“, den sein Mentor Jim Jordan mitbegründet hatte. Johnson teilt viele Positionen der Rechtsaußen, deren harter Kern McCarthy zu Fall gebracht hatte. Er stimmte gerade erst gegen weitere Hilfe für die Ukraine, gehört zu den Sponsoren einer nationalen Version des „Don't Say Gay“-aus Florida und zweifelt an dem menschlichen Anteil am Klimawandel.