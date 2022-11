Zur Verhinderung von Migration : Polen will Mauer um russische Exklave bauen

Polen will Mauer um russische Exklave bauen

Warschau Polen will eine Mauer entlang der Grenze um die russische Exklave Kaliningrad bauen. Das teilte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mit.

Der Auftrag für den Bau einer Mauer entlang der Grenze habe der Verteidigungsminister bereits erteilt, die Bauarbeiten sollen an der 210 Kilometer langen Grenze noch am Mittwoch beginnen, erklärte er.

Die Grenzbefestigung sei für Polens Sicherheit notwendig, erklärte Blaszczak. Warschau vermutet, dass Russland von Kaliningrad aus Migranten aus Asien und Afrika nach Polen gelangen lassen will. An der polnischen Grenze zu Belarus hatte es 2021 eine große Migrationswelle gegeben. Warschau warf der mit Russland verbündeten belarussischen Regierung vor, diese zu fördern, um Streit und Chaos in der EU zu fördern. Polen errichtete eine Stahlmauer entlang der belarussischen Grenze, die im Juni fertiggestellt wurde.