US-Politologe über „Midterms" : „Bidens Unbeliebtheit macht den Demokraten das Leben schwer"

US-Präsident Joe Biden. Foto: AP/Susan Walsh

Interview Washington Am 8. November finden in den USA die „Midterms"-Wahlen statt. Der Politologe Kyle Kondik arbeitet am renommierten Center for Politics der University of Virginia und ist regelmäßig als TV-Experte zu sehen. Im Interview gibt er seine Einschätzung über den Stand des Rennens um den US-Kongress ab.

Die Zwischenwahlen sind meist ein Referendum über den amtierenden Präsidenten. Joe Biden versucht, sie diesmal zu einer Richtungswahl zu machen. Schafft er das?

Kondik Es fühlt sich mehr wie ein Referendum an. Das hilft den Republikanern. Deshalb finden die sich nun klar in der Favoritenrolle wieder, die Wahlen zum Repräsentantenhaus zu gewinnen. Dort werden alle zwei Jahre alle 435 Sitze neu vergeben. Im Senat steht immer nur ein Drittel der Sitze zur Wahl. Da steht die Mehrheit auf des Messers Schneide. Wenn das historische Muster hält, wird die Partei des Präsidenten auch im Senat Sitze verlieren. Die Republikaner müssten für einen Mehrheitswechsel im Haus fünf Mandate und im Senat nur eines hinzugewinnen.

Joe Biden hat schwache Zustimmungswerte um die 40-Prozent-Marke. Wie sehr ist der Präsident ein Mühlstein um den Hals der demokratischen Kandidaten?

Kondik Bidens Unbeliebtheit macht den Demokraten das Leben schwer. Er hat gegenüber dem Sommer in den Umfragen leicht zugelegt, bewegt sich aber immer noch ziemlich weit unten. Donald Trump und Barack Obama fanden sich zu diesem Zeitpunkt ihrer Präsidentschaft in einer vergleichbaren Lage wieder. Und in beiden Midterms gingen die Wahlen nicht gut für die Partei des Präsidenten aus. Die Wähler nutzen die Gelegenheit, die Macht des Weißen Hauses durch den Verlust seiner Mehrheiten im Kongress zu begrenzen. Normalerweise sind die Anhänger der Opposition viel motivierter, wählen zu gehen. Das könnte diesmal etwas ausgeglichener sein, wegen des Abtreibungsurteils des obersten Gerichts vom Juni.

Was macht Joe Biden so unbeliebt? Verglichen mit seinen Vorgängern hat er doch einige wichtige Gesetze durch den Kongress bekommen?

Kondik Eine Menge Leute haben das Gefühl, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt. Da ist die schlimmste Inflation seit 40 Jahren. Die Benzinpreise sind richtig angestiegen, in einigen Teilen des Landes mehr als anderen. Und gibt Zweifel an der Kompetenz Bidens. In den Umfragen lässt sich der Zeitpunkt genau festmachen, wann sich dieser Eindruck gefestigt hat. Das war im Sommer letzten Jahres nach dem Rückzugs-Desaster in Afghanistan. Ich weiß nicht, ob er sich davon wirklich erholt hat, selbst wenn das Thema kaum mehr eine Rolle spielt.

Der Politologe Kyle Kondik. Foto: Philip Ewing

Wie groß ist der Anteil Donald Trumps, der versucht hat, Biden von Tag eins an, zu delegitimieren?

Kondik Das spielt auch eine Rolle. Gewöhnlich starten Präsidenten ihre Amtszeit mit einem „Honeymoon“, der durch hohe Zustimmungswerte gekennzeichnet ist. Aufgrund der starken Polarisierung nach den Wahlen begann Biden nicht mit Umfragewerten zwischen 60 und 70 Prozent, sondern um die 50-Prozent-Marke. Von da an geht es für Präsidenten meistens bergab. Er brauchte also nicht viel an Popularität einzubüßen, um da zu landen, wo er jetzt ist.

Wie sehr trägt die Enttäuschung dazu bei, dass Biden die versprochene „Normalität“ nicht zurückgebracht hat?

Kondik Das ist ein wichtiger Aspekt. Speziell nach dem Chaos der Trump-Jahre. Es war ein wichtiger Verkaufspunkt für Biden, das Drama durch nüchterne Kompetenz zu ersetzen. Und man kann da sicher geteilter Meinung, in welchem Maß das Weiße Haus dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass ein anderer Eindruck entstand. Aber die Stimmung der Leute ist gewiss gedrückt. Und das schadet der Partei, die an der Macht ist.

Welche Rolle spielt Trump bei diesen Zwischenwahlen?

Kondik In dem Maße, wie er sichtbar ist, schadet er den Republikanern. Für einen früheren Präsidenten ist er ziemlich sichtbar, aber nicht so sehr, dass er die Nachrichten dominiert wie während seiner Zeit im Weißen Haus oder als Kandidat. Aber bei diesen Wahlen geht es nicht um Trump.

Das heißt, die Arbeit des Untersuchungskomitees zum 6. Januar hat keinen Einfluss auf die Wähler?

Kondik Einige wird das schon beschäftigen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass zuletzt die Zahl derer gewachsen ist, für die das entscheidend ist.

Worum sorgen sich die Amerikaner bei diesen Midterms am meisten?

Kondik Es geht um Inflation und allgemein den Zustand der Wirtschaft, aber auch Abtreibung, Kriminalität und Einwanderung. Über letztere beiden Themen sprechen die Republikaner gerne, während die Demokraten Abtreibung in den Vordergrund rücken. Insgesamt besteht der Eindruck einer größeren Übereinstimmung des Wählerinteresses mit den Schwerpunkten der Republikaner in diesem Wahlkampf.

Formulieren die Republikaner eine schlüssigere Botschaft?

Kondik Sie haben es auch einfacher, weil sie in ihrer Wahlwerbung die Kandidaten der Demokraten immer nur mit Biden in Verbindung bringen müssen. Das ist eine bewährte Strategie für die „Midterms“. Dadurch lassen sich die Wahlen nationalisieren.

Sie erwarten das spannendste Rennen um die Mehrheit im Senat. In welchen Bundesstaaten könnte sich das entscheiden?

Kondik Der Fokus ruht auf Nevada, Pennsylvania und Georgia. Wenn eine Seite zwei dieser drei Senatssitze gewinnt, dürfte sie die Mehrheit haben. Wenn in Georgia keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, gibt es eine Stichwahl im Dezember. Das wäre eine Wiederholung von 2020. Es gibt dann noch Arizona und New Hampshire, wo die Demokraten vorn liegen. Und Ohio, Wisconsin und North Carolina mit einem leichten Vorteil aufseiten der Republikaner.

Sie sprachen Arizona und Ohio an. Dort schicken die Republikaner jüngere Kandidaten ins Rennen, die ideologisch anders aufgestellt sind als traditionelle Konservative. Ist weißer, christlicher Nationalismus die Zukunft der Partei?

Kondik J.D Vance und Blake Masters sind Schützlinge des Milliardärs und Großspenders Peter Thiel. Dessen Überzeugungen lassen sich nur schwer festmachen. Er hat libertäre Züge, hängt aber auch der Idee des christlichen Nationalismus an, was sich zum Teil widerspricht. Vance und Masters haben eine gewisse Kantigkeit mit ihrem Fokus auf Einwanderung und Demografie, was sie zu schwierigen Mitgliedern in der Fraktion machte. Sie repräsentieren in der Tat die Zukunft der Republikaner, die einen wachsenden nationalistischen Flügel haben.

Diesem Lager hängt auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis an, der zur Wiederwahl ansteht. Haben ihm die Flüchtlingsflüge nach Martha Vineyard geholfen?

Kondik Bestimmt. Die Partei verfolgt bei der Einwanderung einen ziemlich strikten Kurs. Das sind nicht mehr die Republikaner George W. Bushs, der noch versucht hatte, einen Kompromiss bei der Einwanderung zu finden. Diese Republikanische Partei gibt es nicht mehr.

Die Demokraten hatten nach der Abtreibungsentscheidung des Supreme Court vom Juni gehofft, sie könnten im Repräsentantenhaus für eine Überraschung schaffen. War das Wunschdenken?

Kondik Die Dinge bewegen sich im Moment Richtung republikanischer Mehrheit. Die Frage scheint eher, wie große diese ausfallen wird. Bei einem knappen Ausgang stellte dies die Fraktionsführung vor große Probleme, weil sie die Rechtsaußen einbinden müsste. Zudem brächte das die Demokraten in eine bessere Position, das Repräsentantenhaus 2024 zurückzuerobern.

Verschiedene Umfragen deuten einen großen Stimmungsumschwung bei den Wechselwählerinnen an. Interessieren die sich plötzlich nicht mehr für Abtreibung?

Kondik Generell stimmen die Amerikaner bei der Abtreibung mehr mit den Demokraten überein. Das könnte sich in den Referenden zeigen, die am 8. November in fünf Bundesstaaten abgehalten werden. Mit Blick auf die Wechselwählerinnen rate ich zur Vorsicht. Diese Umfragen haben einen hohen Fehlerquotienten. Dieselbe Zurückhaltung empfiehlt sich bei der Bewertung von Trends bei neu registrierten Wählern. Vor dem Urteil hatten die Republikaner mehr Neuwähler registriert, danach die Demokraten. Wie sich das insgesamt auf die Wählerschaft auswirkt, ist schwer zusagen.

Wo dürfte sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus entscheiden?

Kondik Bei fünf Mandaten kann das überall sein. Im suburbanen Amerika, wo eine hohe Beteiligung der Frauen den Demokraten vor vier Jahren half. Aber auch in Regionen, wie dem Süden von Texas, die sich Richtung Republikaner bewegt haben. Und dann gibt es noch die vielen kleineren Städte, die auch umkämpft sind.

Überrascht Sie, die hohe Beteiligung bei den Frühwahlen?