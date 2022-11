Midterms in den USA : Recht auf Abtreibung in Staatsverfassung von Michigan verankert

Demonstranten nehmen an einem Protest vor dem Rathaus gegen das Inkrafttreten eines Gesetzes teil, welches die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas verbietet. Foto: dpa/Joel Martinez

Washington Befürworter des Rechts auf Abtreibung haben bei den Zwischenwahlen in den USA Siege errungen: So haben etwa die Wähler und Wählerinnen in Michigan das Recht auf Abtreibung per Volksentscheid festgeschrieben – so sieht es in anderen US-Staaten aus.

Die Wähler und Wählerinnen in Michigan schrieben das Recht auf Abtreibung per Volksentscheid in der Verfassung des US-Staats fest. In Kentucky stand eine Vorlage des von Republikanern dominierten Staatskongresses zur Wahl, mit der in der Verfassung verankert worden wäre, dass es kein Recht auf Abtreibung gibt. Sie wurde in dem Volksentscheid abgelehnt.

Der Ausgang des Entscheids in Michigan war mit Spannung erwartet worden, da der Staat bei Präsidentschaftswahlen zwischen Republikanern und Demokraten meist umkämpft ist. Befürworter des Rechts auf Abtreibung kippten dort damit das 1931 verhängte Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ein für allemal, das nach dem Supreme-Court-Urteil aus dem Sommer wieder hätte in Kraft gesetzt werden können.

In Kentucky wiederum sind Abtreibungen ohnehin kaum mehr möglich, aber die Vorlage hätte auch Klagen dagegen die Grundlage entziehen können. Daher handelt es sich zwar eher um einen moralischen Sieg für die Befürworter ohne praktische Auswirkungen, sofern der Oberste Gerichtshof des Staats das bereits verabschiedete Abtreibungsverbot bestätigt. Nun könnte der Gerichtshof aber noch im Sinne der Befürworter entscheiden.

Auch in Kalifornien und Vermont stimmten die Wähler für die Wahrung des Rechts auf Abtreibung, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das grundlegende Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt hatte. Beide Staaten sind demokratisch geprägt, das Ergebnis war daher erwartet worden.

(aku/dpa)