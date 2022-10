Vor den “Midterms“ in den USA : Biden so unbeliebt wie Trump

Biden so unbeliebt wie Trump

Vor den “Midterms“ in den USA

US-Präsident Joe Biden. Vor den Midterm-Wahlen in den USA verlieren er und die Demokraten an Wählergunst (Agenturfoto). Foto: dpa/Susan Walsh

Washington Weniger als drei Wochen vor den Zwischenwahlen zum Kongress am 8. November dreht sich die Stimmung. Die Republikaner punkten mit der Sorge der Wähler vor Inflation, Einwanderung und Kriminalität.

Die Preise gehen rauf, die Aktenmärkte runter. Und mit Ihnen steigt der Angst-Level der amerikanischen Wähler. Die erleben an der Tankstelle, im Supermarkt oder Restaurant was die höchste Inflation seit 40 Jahren für den Geldbeutel bedeutet. Gleichzeitig schrumpfen die Altersersparnisse in den Pensionsdepots zusammen, während sich die Hypotheken-Zinsen seit Jahresbeginn auf zuletzt 6,7 Prozent mehr als verdoppelt haben.