Midterm-Wahlen 2018: Das sind die interessantesten Duelle

Entscheidung in den USA : Die spannendsten Duelle der Midterm-Wahlen

Das Kapitol in Washington am Morgen der Wahl. Foto: REUTERS/JIM BOURG

Washington In den USA laufen die Midterm-Wahlen. Dabei werden alle Sitze im Repräsentantenhaus, 35 von 100 Senatsposten und die Gouverneursämter in 36 der 50 Bundesstaaten neu vergeben. Ab dem frühen Mittwochmorgen soll es erste Ergebnisse geben. Wir zeigen, wo es besonders spannend wird.

Wollen die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, müssen sie in Wahlkreisen gewinnen, die bisher als relativ sicheres Terrain für die Republikaner galten, in denen jedoch vor allem weibliche Wähler auf Distanz zu Donald Trump und somit zu dessen Partei gehen könnten.

Über die Ergebnisse der Wahl informieren wir Sie ab dem frühen Mittwochmorgen in unserem Liveblog.

Besonders spannend wird es in Kalifornien, einem Staat, in dem zwar seit Längerem die Demokratische Partei dominiert, wo sich die Republikaner abseits der Metropolen Los Angeles und San Francisco dennoch hier und da behaupten konnten. Gleiches gilt an der Ostküste für New Jersey und New York sowie mit Abstrichen für Pennsylvania und Virginia. Überall dort hoffen die Demokraten auf die „Soccer Moms“, die „Fußballmütter“, die ihre Kinder, zumeist ihre Töchter, regelmäßig zum Sportplatz fahren und in der amerikanischen Politikersprache symbolisch für die Frauen der Mittelschicht stehen.

Von den 35 Senatsduellen ist es ein Zweikampf in Texas, der im Mittelpunkt des Medieninteresses steht. Dort versucht Beto O’Rourke, der einst in einer Punkrockband spielte und Trumpschen Tiraden betont optimistische Töne entgegensetzt, den konservativen Amtsinhaber Ted Cruz zu besiegen. Gelänge ihm das, wäre es eine Sensation, denn seit 1988 haben die Texaner keinen Demokraten mehr in den US-Senat delegiert. In den Umfragen liegt O’Rourke hinter Cruz, aber auch für den Fall einer Schlappe gilt er mit seinem Charisma als möglicher Präsidentschaftskandidat des Jahres 2020.

Im Wüstenstaat Arizona, wie Texas eine Hochburg der Republikaner, hofft die Demokratin Kyrsten Sinema auf einen Paukenschlag. Die Meinungsforscher sehen sie knapp vor ihrer Rivalin Martha McSally. Im benachbarten Nevada, wo die Demokraten schon seit Jahren Morgenluft wittern, hofft deren Kandidatin Jacky Rosen auf einen Sieg über den aktuellen Senator Dean Heller.

In Tennessee, dort wollen der Demokrat Phil Bredesen und die Republikanerin Marsha Blackburn den ausscheidenden Veteranen Bob Corker beerben, steht es ebenfalls auf der Kippe. Bredesen, einst Gouverneur, hat sich profiliert als ein Pragmatiker, der nach eigenen Worten eine gute Idee auch dann gut findet, wenn sie von Donald Trump kommt. Blackburn liegt ganz auf der Linie des Präsidenten, auch sie steht für rigorose Härte in der Einwanderungspolitik. In Florida liefern sich der demokratische Amtsinhaber Bill Nelson und der republikanische Herausforderer Rick Scott, bisher Gouverneur des „Sunshine State“, ein Rennen, dessen Ausgang niemand seriös vorhersagen kann.

In mittelwestlichen Bundesstaaten, in denen Trump die Wahl des Jahres 2016 mit klarem Vorsprung vor Hillary Clinton gewann und die bis dato von Demokraten in der Senatskammer vertreten werden, bauen wiederum die Republikaner auf einen positiven Trump-Effekt. In Missouri muss Claire McCaskill, seit 2007 Senatorin, mit einer Niederlage gegen Josh Hawley rechnen, einen Republikaner, für den sich der Präsident besonders kräftig ins Zeug legt.

In Indiana muss der Demokrat Joe Donnelly um seinen Sitz bangen. In North Dakota hat die Amtsinhaberin Heidi Heitkamp einen schweren Stand gegen Kevin Cramer. Anfang Oktober hat Heitkamp lange gezögert, ehe sie gegen die Berufung des konservativen Richters Brett Kavanaugh an den Supreme Court plädierte, womit sie im evangelikal geprägten Milieu North Dakotas ein beträchtliches Risiko einging. Sie wisse um die möglichen Folgen, kommentierte sie ihre Entscheidung. Das eigene Gewissen habe jedoch nichts anderes zugelassen.