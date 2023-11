Umstrittener Ex-US-Präsident Trump klagt gegen möglichen Ausschluss von Vorwahl in Michigan

Aktivisten in Michigan wollen eine Gerichtsanordnung erzwingen, die Benson dazu anhalten soll, in ihrer Funktion als sogenannte Secretary of State Trump wegen dessen Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 nicht als Kandidaten für die republikanische Vorwahl in Michigan 2024 zuzulassen. Sie verwiesen auf einen Abschnitt im nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg verabschiedeten 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung, nach dem sich eine Person nicht um ein Amt auf Bundesebene bewerben darf, wenn sie sich an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen die USA beteiligt oder jene unterstützt oder ermutigt hat, die dies getan haben.