Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses : „Putin versucht den Zerfall der Sowjetunion zu revidieren“

Berlin Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, sieht in der Eskalation gegenüber der Ukraine durch Wladimir Putin eine Zäsur für Europa. Putin habe in seiner Rede erkennbar versucht, mit den vergangenen 30 Jahren seit dem Fall des Eisernen Vorhangs aufzuräumen.

„Er knüpft immer wieder an sein Lebenstrauma an, den Zerfall der Sowjetunion. Und das versucht er, jetzt zu revidieren. Er untergräbt damit im Prinzip das Existenzrecht der Ukraine“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Putins aktuelles Vorgehen erinnere an die Georgien-Krise, wo Abchasien und Südossetien von Russland anerkannt wurden. „Es wird uns nun wieder etwas vorgegaukelt. Luhansk und Donezk werden nicht unabhängige Staaten, sondern geraten komplett unter das Kuratel Russlands. Das ist sehr bitter, besonders für die Ukraine .“

Dazu komme der faktische militärische Anschluss von Belarus an Russland. In Belarus befinden sich nach gemeinsamen Manövern beider Länder Zehntausende russische Soldaten. Nicht zu vergessen sei Putins kürzliches Eingreifen in Kasachstan, wo Unruhen in der Bevölkerung blutig niedergeschlagen worden waren. „Das alles zeigt: Putins Machtanspruch umfasst das gesamte östliche Europa“, erklärte Roth. Diese Analyse sorge in mittel- und osteuropäischen EU-Ländern für Riesenunruhe und Angst.