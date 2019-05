Ex-Anwalt des US-Präsidenten : Cohen deutet bei Haftantritt weitere Enthüllungen über Trump an

Cohen deutet bei Haftantritt weitere Enthüllungen über Trump an

New York "Es gibt noch viel zu berichten.“ Mit diesen Worten hat Michael Cohen, der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, seine dreijährige Haft angetreten.

Damit hat er offenbar die Enthüllung weiterer Insiderinformationen angekündigt. "Es gibt noch viel zu berichten. Und ich blicke dem Tag entgegen, an dem ich die Wahrheit mitteilen kann", sagte der 52-Jährige am Montag beim Verlassen seines Wohnsitzes im New Yorker Stadtteil Manhattan.