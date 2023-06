Anklage auf Bundesebene Historischer Auftritt von Trump vor Gericht in Miami

Nach der historischen Anklage gegen Donald Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten stand für den früheren US-Präsidenten in Miami ein erster Gerichtstermin in dem Fall an. Radikale Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers schlugen zuvor martialische Töne an, was Ängste vor möglicher Gewalt rund um das Erscheinen Trumps am Dienstag vor Gericht auslöste. Miamis Polizeichef Manny Morales sagte, die Sicherheitskräfte seien gut aufgestellt und könnten gewährleisten, dass die Lage nicht eskaliere.