„Fass meine Stimme nicht an“ Zehntausende protestieren in Mexiko gegen Wahlreform

Zehntausende Menschen sind in Mexiko-Stadt gegen eine von der Regierung forcierte Wahlgesetzreform auf die Straße gegangen. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntag (Ortszeit) auf dem Zócalo, dem zentralen Platz in Mexikos Hauptstadt. Eigentlich sollen dort fast 100 000 Menschen Platz finden, doch kamen viele der Teilnehmer nicht unter und wichen daher auf umliegende Straßen aus.