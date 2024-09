Umstrittene Justizreform Demonstranten dringen in Mexikos Senat ein

Sie erzwangen mit der Aktion die Unterbrechung einer Debatte über die Justizreform. Senatspräsident Gerardo Fernández Noroña ordnete am Dienstag erst eine Sitzungspause und dann eine Verlegung in ein anderes Gebäude an. Die Sitzung werde um 19.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MESZ) im ehemaligen Senatsgebäude fortgesetzt, kündigte der Senatspräsident an. „Es wird eine Justizreform geben.“