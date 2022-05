Metoo-Bewegung trifft französische Politiker : Macrons neue Regierung nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Minister unter Druck

Paris Keine gute Zeit für die französische Regierung: Solidaritätsminister Damien Abad steht im Verdacht, zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Präsident Emmanuel Macron hat sich dagegen den Schutz von Opfern sexueller Gewalt auf die Fahne geschrieben. Knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl kommt der Fall Abad der Opposition sehr gelegen.

Sie sollte Symbol für einen politischen Neuanfang sein, aber Frankreichs neue Regierung ist schon vor ihrer ersten Kabinettssitzung in Bedrängnis geraten. Der neue Solidaritätsminister Damien Abad steht im Verdacht, zwei Frauen vergewaltigt zu haben - was er zurückweist. Die Staatsanwaltschaft hat in einem der Fälle noch nicht entschieden, ob ein Verfahren eröffnet wird. Für Präsident Emmanuel Macron ist die Debatte in jedem Fall ein Rückschlag.