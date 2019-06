Erdogan zu Hochzeit eingeladen : Özils Egotrip

Meinung Mesut Özil heiratet und auf der Gästeliste steht der türkische Präsident Erdogan. Das könnte man zum Anlass nehmen, eine Integrationsdebatte zu führen.

Oder aber man tritt einen Schritt zurück und sieht: Özil ist Fußballer, und er ist ein Mensch. Letzteres qualifiziert ihn in ausreichender Weise dazu, zu denken, was er will, zu tun, was er will, und einzuladen, wen er will. Er kann Erdogan toll finden, genauso, wie manch anderer Putin mag, die AfD wählt, bei Pegida mitläuft oder Trump charmant findet.