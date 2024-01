Messerangriff auf Lee Jae Myung Attentat auf südkoreanischen Oppositionsführer

Der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae Myung ist am Dienstag mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Mann habe Lee in der Stadt Busan attackiert, wo er die Baustelle eines neuen Flughafens besichtigte, teilte die Polizei mit. Der Politiker wurde nach der Attacke in ein Krankenhaus in Seoul gebracht und dort zwei Stunden lang operiert, wie ein Sprecher seiner Partei sagte. Nach dem Eingriff wurde er demnach weiter auf der Intensivstation behandelt.