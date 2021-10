Bundeskanzlerin bei Papst-Audienz : Merkel wünscht sich Aufklärung der Missbrauchs-Fälle

Angela Merkel bei ihrer Ankunft im Vatikan. Foto: AP/Andrew Medichini

Rom Eine Kanzlerin sagt Adieu: Ein letztes Mal in 16 Jahren ist Angela Merkel am Donnerstag zu Besuch in Rom und im Vatikan bei Papst Franziskus und betont, wie wichtig ihr die Aufklärung der Missbrauchsfälle ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einer Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden. Die scheidende Kanzlerin und ihre Ehemann Joachim Sauer kamen am Donnerstagmorgen in den Apostolischen Palast, wo unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Gespräch mit dem katholischen Kirchenoberhaupt stattfand. Für Merkel war dies die fünfte Privataudienz mit Franziskus, den die 67-Jährige sehr schätzt. Sie wurde bei der Ankunft im Damasus-Hof von Monsignore Leonardo Sapienza, dem Präfekten des Päpstlichen Hauses, begrüßt. Danach ging sie zu dem Treffen mit Franziskus in den Palast.

Dabei hat sie die Bedeutung der Aufarbeitung der zahlreichen Fälle von Kindesmissbrauch in der Katholischen Kirche betont. Sie habe in Rom das Kinderschutzzentrum der Päpstlichen Universität Gregoriana besichtigt, das sich mit Fällen des Kindesmissbrauchs und deren Aufarbeitung beschäftige, sagte die Kanzlerin am Donnerstag. Mit ihrem Besuch habe sie unterstreichen wollen, "dass wir glauben, dass die Wahrheit ans Licht kommen muss und dass das Thema Kindesmissbrauch aufgearbeitet werden muss".

Auch bei ihrer Privataudienz mit Papst Franziskus habe das Thema eine bedeutende Rolle gespielt. "Es bedarf des Vertrauens der Christen, der Gläubigen in ihre Kirche, und deshalb ist das aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Projekt", betonte die Kanzlerin. Deutschland habe das Vorhaben in den vergangenen Jahren "stark befördert".

Mit Papst Franziskus habe sie sich nicht nur über die Situation der Kirche ausgetauscht, "sondern auch über die politischen Herausforderungen, vor denen wir stehen", sagte Merkel. Eine große Rolle habe etwa die bevorstehende Weltklimakonferenz in Glasgow gespielt. Die Kanzlerin bezeichnete es als "wichtig und ermutigend, dass auch in der katholischen Kirche das Thema Bewahrung der Schöpfung" von großer Bedeutung sei.

Im Mittelpunkt der Gespräche mit dem italienischen Ministerpräsidenten stehen nach Angaben der Bundesregierung aktuelle internationale sowie europapolitische Themen. Unter Draghi und seiner "sehr inklusiven Regierung" sei in Italien "einiges auf dem Weg", hatte Merkel gesagt. Sie freue sich auf den Besuch, denn sie habe bereits "gemeinsam mit ihm Krisen gemeistert, da war er noch Chef der Europäischen Zentralbank".

Am Nachmittag nimmt die Kanzlerin dann zusammen mit dem Papst vor dem Kolosseum in Rom an der Abschlussveranstaltung des Friedenstreffens der Gemeinschaft Sant' Egidio teil und hält dort eine Rede. Merkel war während ihrer 16-jährigen Amtszeit mehrfach von Franziskus und seinem Vorgänger Benedikt XVI. zu Privataudienzen empfangen worden

Am Donnerstagmittag stand in Rom ein Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi auf dem Programm.

Am Nachmittag nimmt die Kanzlerin dann zusammen mit dem Papst vor dem Kolosseum in Rom an der Abschlussveranstaltung des Friedenstreffens der Gemeinschaft Sant'Egidio teil und hält dort eine Rede.

