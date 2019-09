Gespräche mit Donald Trump und Hassan Ruhani : Merkel wirft Iran unrealistische Forderungen vor

Angela Merkel und der iranische Präsident Hassan Ruhani am Dienstag in New York. Foto: dpa/Kay Nietfeld

New York Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran am Persischen Golf droht zu eskalieren. Die Bundeskanzlerin führt deshalb bei den Vereinten Nationen Gespräche mit beiden Parteien – und redet Teheran ins Gewissen.

(dpa/rtr) Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt im Atomstreit für direkte Kontakte der Kontrahenten. „Ich würde es begrüßen, wenn es zu Gesprächen kommen würde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran“, sagte Merkel in New York nach Treffen sowohl mit US-Präsident Donald Trump als auch erstmals mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani am Rande der UN-Vollversammlung. „Aber das wird sicher nicht so funktionieren, dass alle Sanktionen vorher vom Tisch genommen werden“, wies sie iranische Forderungen zurück. „Das ist kein realistischer Angang.“ Man müsse erreichen, dass nicht ständig Forderungen aufgestellt würden, die die Aufnahme von Gesprächen verhinderten.