Staatsbesuch in Moskau : Merkel will Dialog mit Russland trotz Differenzen fortsetzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm vor den Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin an einer Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten teil. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Moskau Bei ihrem vermutlich letzten Besuch im Kreml wirbt die Bundeskanzlerin für Gesprächsbereitschaft mit Russland. Auch Putin bezeichnet die Gespräche mit ihr als „stets intensiv“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt ihres Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür geworben, trotz der massiven politischen Spannungen im Gespräch miteinander zu bleiben. „Ich freue mich, dass wir uns noch einmal vielleicht als Abschiedsbesuch, aber auch als Arbeitsbesuch hier im Kreml treffen können“, sagte die Kanzlerin am Freitag nach ihrer Ankunft in Moskau. „Selbst wenn wir heute auch durchaus tiefgreifende Differenzen haben, so sprechen wir miteinander, und das soll auch weiter so geschehen und die deutsch-russischen Beziehungen klassifizieren und qualifizieren.“