Treffen in Sotschi: Merkel und Putin wollen an Nord Stream 2 festhalten

Merkel und Putin wollen an Nord Stream 2 festhalten

Treffen in Sotschi

Sotschi Putin empfängt Merkel in seiner Sommerresidenz. Es sind vor allem die internationalen Krisen in der Ukraine und Syrien, die sie besprechen. Bei einem Thema liegen ihre Positionen überraschend nah beieinander.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin wollen trotz Drucks aus den USA an der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 festhalten. Die beiden versuchten bei einem Treffen in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi am Freitag, Sorgen der Ukraine zu zerstreuen, durch die Pipeline wichtige Transiteinnahmen zu verlieren.