Angespannte Lage : Merkel und Erdogan telefonieren zu Libyen

Istanbul Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan haben am Telefon über die Situation im nordafrikanischen Bürgerkriegsland Libyen gesprochen.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am späten Sonntagabend. Nähere Informationen zum Inhalt des Gesprächs gab es zunächst nicht. In Libyen war in der Nacht auf Sonntag eine von der Türkei und Russland vorgeschlagene Waffenruhe in Kraft getreten. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte das Telefonat am Sonntagabend, nannte aber keine inhaltlichen Details.