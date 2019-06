Ersatz-Flugzeug reist auch mit : Merkel nach erneutem Zitteranfall zu G20-Gipfel abgeflogen

Osaka Pünktlich zum G20-Gipfel gibt es bei einem für die Weltwirtschaft extrem wichtigen Streitthema Hoffnung auf eine Einigung. Neue Sorgen bereitet aber die Gesundheit der Kanzlerin.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist wenige Stunden nach ihrem neuerlichen Zitteranfall zum G20-Gipfel der mächtigsten Industrienationen der Welt im japanischen Osaka geflogen . Nach der gravierenden Panne beim Flug Merkels zum vorherigen G20-Treffen im argentinischen Buenos Aires Ende November stand am Donnerstag in Berlin-Tegel auch eine Ersatzmaschine bereit: das baugleiche zweite Langstreckenflugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr vom Typ A340.

Merkel hatte am Morgen bei der Übergabe der Ernennungsurkunde an die neue Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) im Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plötzlich erneut am ganzen Körper gezittert. Sobald sie sich bewegte, sei es ihr wieder besser gegangen, berichtete ein dpa-Fotograf. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur über mögliche Auswirkungen des Vorfalls: „Alles findet statt wie geplant. Der Bundeskanzlerin geht es gut.“ Vergangene Woche hatte Merkel beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erheblich gezittert. Merkel erklärte später, sie habe zu wenig getrunken.