Biden habe kein neues Datum genannt : Merkel äußert sich nach G7-Gipfel zu Evakuierung aus Afghanistan

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz nach dem G7-Gipfel am Dienstag. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin/London/Washington Auch mehr als eine Woche nach Beginn der Evakuierungsaktion in Afghanistan wollen noch viele Tausend Menschen das Land verlassen. Die USA werden deswegen von Verbündeten gedrängt, ihren Truppenabzug vom Flughafen Kabul zu verschieben. Daraus wird aber wohl nichts.

US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim G7-Gipfel keinen neuen Zeitpunkt für den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan genannt. „Es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31.8. (hinaus) genannt worden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Was das genau „im Zeitablauf“ bedeute, könne sie aber noch nicht sagen.