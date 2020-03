„Beispiellose humanitäre Krise“ : Menschenrechtskommissarin verlangt Hilfe für Migranten in Grenzgebiet

Straßburg Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat angesichts der Lage an der türkisch-griechischen Grenze vor einer „beispiellosen humanitären Krise“ gesprochen. Mijatovic forderte mehr Unterstützung für die Türkei und Griechenland.

Sie sei besonders besorgt über die Schließung der griechischen Grenze und dass die Türkei „Menschen ermutigt habe, an die Grenze zu ziehen, und sie dann in dieser Situation zurückgelassen hat“, erklärte Mijatovic. Berichte darüber, dass Menschen in Seenot in der Ägäis nicht gerettet worden seien, bezeichnete sie als alarmierend. „Eine verstärkte Grenzkontrolle kann nicht die einzige Antwort sein.“