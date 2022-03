Menschenrechtsbericht : Amnesty dokumentiert „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine

Die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Agnes Callamard, am Montag in Johannesburg. Foto: AP/Denis Farrell

Johannesburg Amnesty International hat in der Ukraine eine "Vervielfachung der Kriegsverbrechen" beobachtet. Die Menschenrechtsorganisation wirft Russland dieselbe Taktik wie in Syrien vor. Kritik gab es auch an westlichen Ländern.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat "Kriegsverbrechen" in der Ukraine angeprangert. "Was in der Ukraine geschieht, ist eine Wiederholung dessen, was wir in Syrien gesehen haben", sagte Generalsekretärin Agnes Callamard der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts der Organisation. Russland greife "gezielt" zivile Einrichtungen an und verwandle Fluchtrouten in "Todesfallen".

Die Direktorin für Osteuropa, Marie Struthers, erklärte, die Amnesty-Forscher hätten bei einem Ortsbesuch in der Ukraine "den Einsatz derselben Taktiken wie in Syrien und Tschetschenien" dokumentiert. Demnach setze Russland auch Waffen ein, die nach internationalem Recht verboten sind.

Callamard verglich die belagerte Stadt Mariupol mit der syrischen Stadt Aleppo. Diese war vom syrischen Präsidenten Baschar al-Assad mit Hilfe der russischen Luftwaffe völlig zerstört worden. Amnesty beobachte in der Ukraine eine "Vervielfachung der Kriegsverbrechen".

Callamard kritisierte die "beschämende Untätigkeit" internationaler Institutionen wie des UN-Sicherheitsrats. Dieser solle besser als "Unsicherheitsrat" betitelt werden. Ihr zufolge könne es im Umgang mit Russland keine "Neutralität" geben.

Die Ukraine-Expertin der Menschenrechtsorganisation, Janine Uhlmannsiek, warnte vor einer Verschärfung der Situation in dem Land. Das russische Militär „war schon in anderen Konflikten für Menschenrechtsverletzungen bekannt. Das wird sich in ähnlichem Muster auch in der Ukraine abspielen, was zu einer weiteren Verschärfung der Lage führen könnte“, sagte Uhlmannsiek am Montag in Berlin dem Evangelischen Pressdienst (epd).

Amnesty International habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Angriffe des russischen Militärs dokumentiert, die eindeutige Verletzungen des humanitären Völkerrechts darstellten, sagte Uhlmannsiek: „Hier geht es um wahllose Angriffe auf Krankenhäuser, Wohngebiete, Kindergärten und Schulen.“ Diese sollten als Kriegsverbrechen behandelt und ermittelt werden, forderte sie.

Uhlmannsiek sprach auch die Menschenrechtslage in Russland an. Schon vor dem vor viereinhalb Wochen gestartete Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe sich in Russland unter anderem eine Einschränkung der Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit abgezeichnet, sagte sie. „Die Lage war in Russland auch schon vorher erschreckend. Seit Beginn der Invasion hat das Ganze aber nochmal ein ganz anderes Ausmaß angenommen“, so die Einschätzung der Expertin.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine sei jedoch nur die Spitze des Eisbergs bei der fehlenden Durchsetzung der internationalen Ordnung, erklärte der Generalsekretär der deutschen Sektion, Markus Beeko, bei der Vorstellung des Amnesty-Berichts. Jüngste Entscheidungen Russlands seien auch auf Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft auf Menschenrechtsverletzungen in den vergangenen Jahren zurückzuführen: „Russland hat in der Vergangenheit nicht die Erfahrung machen müssen, dass es auf internationaler Ebene entsprechende Reaktionen gab“, kritisierte Beeko.

Die internationale Staatengemeinschaft sanktioniere Verletzungen des humanitären Völkerrechts und schwerste Menschenrechtsverletzungen nicht ausreichend konsequent, sagte Beeko. Getroffene Entscheidungen seien oft unzureichend und zögerlich gewesen. Deshalb müsse die Staatengemeinschaft künftig mit ihrer Reaktion klare Signale setzen: „Das ist eine Lehre, die wir aus dem Angriffskrieg ziehen müssen.“ Dieser sei eine eklatante Verletzung des Völkerrechts.

Neben Verletzungen des internationalen Völkerrechts in Kriegsgebieten, berichtet die Organisation von Menschenrechtsverletzungen, unter anderem auf dem Mittelmeer. „In 48 Ländern hat es Misshandlungen und rechtswidrige Zurückweisungen schutzbedürftiger Menschen gegeben“, sagte Beeko. Auch die Unterdrückung Andersdenkender sowie die fehlende Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge stellten eine Verletzung der Menschenrechte dar.

Der seit 1976 jährlich von Amnesty veröffentlichte Bericht befasst sich diesmal mit der Lage von Menschenrechten in 154 Ländern. 67 Länder weltweit hätten unter dem "Vorwand" der Corona-Pandemie neue Gesetze erlassen, die die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit dauerhaft einschränken. Dazu gehörten beispielsweise Kambodscha, Ägypten, die USA, Pakistan und die Türkei.

Amnesty kritisierte auch, dass reiche westliche Länder mit den Pharmakonzernen zusammenarbeiteten, um den ärmeren Menschen in Afrika Corona-Impfstoffe vorzuenthalten. Es sei die "alte und grausame Geschichte von Leben, die zählen, und solchen, die nicht zählen."

(peng/AFP/dpa)