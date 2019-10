Meldung aus Südkorea : Nordkorea feuert erneut Geschosse in Richtung Meer

Nordkorea feuert erneut Geschosse in Richtung Meer

Seoul Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei zunächst nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert.

Die Geschosse seien von der Provinz Süd-Pyongan im Westen des Landes gestartet worden und in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Südkorea am Donnerstag mit.