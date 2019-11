Besuch in Baltimore : Donald Trump bechimpft Stadt als „Drecksloch“ – jetzt wird seine Frau Melania genau dort ausgebuht

Melania Trump bei der Veranstaltung in Baltimore. Foto: AP/Barbara Haddock Taylor

Baltimore Entgegen den eigentlich allgemein geltenden Regeln zum Umgang mit der First Lady in den USA ist Melania Trump bei einer Rede in Baltimore heftig ausgebuht worden. Sie sprach dort zum Thema Drogenmissbrauch.

Die Präsidentengattin sprach am Dienstag auf einer an Jugendliche gerichteten Veranstaltung gegen Drogenmissbrauch in der Stadt im US-Bundesstaat Maryland. Die hauptsächlich aus Schülern bestehende Menge zeigte deutlich ihr Missfallen, als Melania Trump auf die Bühne trat und in einer kurzen Rede für ein "gesundes und drogenfreies Leben" warb.

Normalerweise werden First Ladys in den USA von den teilweise heftig geführten politischen Auseinandersetzungen ausgenommen. Dies galt bisher auch für Melania Trump - obwohl ihr Ehemann oft einen verbal äußerst rabiaten Umgang mit seinen politischen Gegnern pflegt.

Dass diesmal auch Melania Trump ausgepfiffen wurde, dürfte seinen Grund in Äußerungen ihres Mannes haben: Der US-Präsident hatte Baltimore im Juli wild beschimpft. Dabei bezeichnete er die mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadt unter anderem als "widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch", woraufhin ihm nicht nur politische Gegner Rassismus vorwarfen.

(cka/AFP)