Gaza-Politik der USA Joe Biden sitzt zwischen allen Stühlen

Die israelische Regierung hatte zuvor an die US-Medien lanciert, dass Biden die Lieferung von 3.500 Bomben pausieren werde. Was als deutliche, aber diskrete Warnung des US-Präsidenten an Bibi gedacht war, zwang Biden aus der Deckung. Er drohte am Mittwoch öffentlich damit, bei einer Großoffensive auf Rafah auch Artillerie-Munition zurückzuhalten.