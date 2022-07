Umfrageergebnisse nach Urteil des Obersten Gerichts : 60 Prozent der US-Bürger sind für landesweit-legale Abtreibungsmethoden

Bei einer Demonstration Anfang Juli in Berkeley, Kalifornien: Eine Frau zeigt ein Plakat mit der Aufschrift "Keep Abortion Legal". Foto: dpa/Pat Mazzera

Washington Mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das grundlegende Recht auf Abtreibung zu kippen, sind viele Amerikaner unglücklich. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP mit dem Umfrageinstitut Norc wünscht sich eine Mehrheit, dass der Kongress Fakten schafft.

Eine Mehrheit der Amerikaner wünscht sich vom Kongress ein Gesetz, das landesweit legalen Zugang zu Abtreibungen ermöglicht. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von der Nachrichtenagentur AP gemeinsam mit dem Umfrageinstitut Norc organisiert wurde. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, ein Stück weit „traurig“ oder „verärgert“ über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu sein, das grundlegende Recht auf Abtreibung in den USA zu kippen.

Der Supreme Court hatte am 24. Juni geurteilt, es gebe kein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung. Er verlieh damit den Einzelstaaten die Autorität, Abtreibungen stark einzuschränken oder zu verbieten. Die Umfrage belegt, dass viele US-Bürger gewisse Einschränkungen von Abtreibungen befürworten, insbesondere nach dem ersten Drittel einer Schwangerschaft. Doch die extremsten Einschränkungen, die in einigen republikanisch regierten Staaten verfügt wurden, stehen der öffentlichen Meinung weitgehend entgegen.

Das US-Repräsentantenhaus hatte am (vergangenen) Freitag für ein bundesweites Recht auf Abtreibung in den USA gestimmt - doch der Gesetzesentwurf dürfte im Senat aller Voraussicht nach scheitern.

In der Umfrage waren große Mehrheiten der Befragten auch der Ansicht, ihr Heimatstaat solle Abtreibungen in bestimmten Fällen generell erlauben, etwa wenn die Gesundheit der schwangeren Person in Gefahr sei oder die Schwangerschaft auf eine Vergewaltigung oder Inzest zurückgehe. Nur wenige waren der Ansicht, dass Abtreibungen in jedem Fall legal sein sollten, die meisten Amerikaner unterstützen der Umfrage zufolge eine generelle Erlaubnis zu Abtreibungen bis in die sechste Schwangerschaftswoche hinein in ihrem Staat.