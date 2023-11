Mehrere Tote Schüsse an Bushaltestelle in Jerusalem

Tel Aviv · Mehrere mutmaßlich palästinensische Attentäter haben am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Jerusalem das Feuer auf Menschen eröffnet.

30.11.2023 , 08:53 Uhr

Bei einer Schießerein an einer Bushaltestelle in Jerusalem sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Eine junge Frau sei dabei getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Mindestens zwei Attentäter seien erschossen worden, teilte der Rettungsdienst Zaka mit. Es gebe auch mehrere Verletzte. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Stadteingang.

(mka/dpa)