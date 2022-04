Spannungen zwischen Israel und Palästinensern verschärft : Mehrere Tote bei Auseinandersetzungen im Westjordanland

Ein Mann wirft in der Nähe des palästinensischen Flüchtlingslagers in Dschenin einen brennenden Gegenstand in Richtung eines israelischen Militärfahrzeug. Foto: dpa/Wajed Nobani

Tel Aviv Im vergangenen Jahr kam es rund um den Fastenmonat Ramadan zu Protesten und Unruhen, die im elftägigen Gazakrieg mündeten. Auch in den letzten Wochen nahmen die Spannungen in Nahost wieder zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer Reihe von Auseinandersetzungen und Angriffen auf israelische Soldaten im Westjordanland sind am Sonntag mindestens zwei Palästinenserinnen getötet worden. An einem Militärposten nahe der Stadt Bethlehem erschossen Soldaten eine unbewaffnete Frau, wie das israelische Militär einräumte. Sie sei auf die Soldaten zugekommen und habe alle Aufforderungen stehenzubleiben sowie Warnschüsse ignoriert. Der Zwischenfall werde untersucht. In Hebron habe eine weitere Frau auf einen Soldaten eingestochen, woraufhin dieser auf sie geschossen habe, teilte der israelische Grenzschutz mit. Nach palästinensischen Angaben kam sie ums Leben. In Dschenin erwiderten Soldaten Schüsse eines Mannes auf einem Motorrad. Ob er überlebte, war zunächst unklar.

Die Spannungen zwischen Israel und Palästinensern hatten sich in den vergangenen Wochen wieder verschärft. Bei vier Attacken von Palästinensern in Israel wurden mindestens 14 Menschen getötet. Israelische Soldaten waren über das Wochenende in Dschenin und umliegenden Orten im Westjordanland im Einsatz, von wo zwei der palästinensischen Angreifer stammten. Dabei war es auch am Samstag schon zu einem Feuergefecht gekommen, bei dem ein Palästinenser ums Leben kam.

Lesen Sie auch Schüsse auf Passanten im Zentrum : Mutmaßlicher Attentäter in Tel Aviv erschossen

Dschenin gilt als Hochburg palästinensischer Extremisten und israelische Soldaten wollten dort das Haus eines Palästinensers zerstören, der am Donnerstag in Tel Aviv drei Menschen getötet hatte. Der Gouverneur von Dschenin, Akram Radschub, warf Israel vor, eine Kollektivstrafe gegen die Menschen in Dschenin zu verhängen. Bewohner durften den Ort seit Samstagabend nicht mehr ohne weiteres verlassen oder betreten.

In Jabad, wo ebenfalls einer der palästinensischen Angreifer lebte, sei es am Sonntag zu Unruhen gekommen, teilte das Militär mit. Soldaten hätten auch dort auf einen Palästinenser geschossen, der einen Sprengsatz auf sie geworfen habe, hieß es. Auch sein Zustand war zunächst unklar. Dem Militär zufolge wurden mindestens acht Verdächtige festgenommen. Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigte am Sonntag, dass zwei Palästinenser in Verwaltungshaft genommen werden, wodurch sie ohne konkrete Anschuldigung festgehalten werden können.

Zuvor hatten Palästinenser am Samstagabend im Westjordanland das sogenannte Josefsgrab in Brand gesteckt, das den Juden heilig ist. Etwa 100 Menschen seien zu der Grabstätte in Nablus gezogen und hätten sie demoliert, sagte der israelische Militärsprecher Ran Kochaw am Sonntag dem Armee-Radio. Palästinensische Sicherheitskräfte hätten die Menge auseinandergetrieben. In Sozialen Medien wurden Bilder aus dem Inneren des Schreins verbreitet, die zeigten, dass Teile der Einrichtung zerschlagen und verkohlt waren.

Verteidigungsminister Gantz sagte, der Angriff auf das Josefsgrab, einen der heiligsten Plätze für Juden, verletzte die Religionsfreiheit. Ministerpräsident Naftali Bennett sagte, er sei schockiert wegen der Bilder. Israel werde die Übeltäter dingfest machen und den Schaden reparieren.

Viele Juden sind überzeugt, dass die Pilgerstätte das Grab des alttestamentarischen Josef ist - eines ihrer Stammväter. Aber auch Muslime verehren es und glauben, dass dort ein Scheich beerdigt wurde. Unter israelischem Militärschutz pilgern jedes Jahr jüdische Gläubige zu dem Grab.

(bora/dpa)