Laut Aktivisten Mehr als 60 Tote bei Angriff auf Militärakademie in Syrien

Unter den Todesopfern waren dem TV-Bericht zufolge Zivilisten und Militärangehörige. Einige der Verletzten, darunter Frauen und Kinder, waren nach Militärangaben in kritischem Zustand. Zu der Tat bekannte sich niemand. Das syrische Militär kündigte an, es werde entschlossen gegen terroristische Organisationen vorgehen. Die in Großbritannien ansässige oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, sieben Offiziere seien getötet und 20 weitere verwundet worden. An der Zeremonie habe auch der syrische Verteidigungsminister teilgenommen.