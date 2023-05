Nahostkonflikt eskaliert Mehr als 200 Raketen aus Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwoch nach Militärangaben mehr als 200 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Insgesamt habe es rund 270 Abschüsse gegeben, davon hätten 205 die Grenze nach Israel überquert, teilte das Militär am frühen Abend mit. Insgesamt seien 63 Raketen vom israelischen Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen worden. Der Rest landete auf offenem Gelände, zudem habe es drei Einschläge in städtischen Gebieten gegeben. Auch im Zentrum Israels heulten am Nachmittag die Sirenen.