Artenschutz : Vier Länder schaffen riesiges Meeresschutzgebiet im Pazifik

Bogotá Industrieller Fischfang verboten: In der Nähe der Galapagos-Inseln im Osten des Pazifik soll eine Fläche zum Meeresschutzgebiet werden, die sechs Mal so groß wie die irische Insel ist.

Die Präsidenten von Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Panama haben die Bildung eines riesigen Meeresschutzgebiets im Osten des Pazifiks angekündigt. Mit dem neuen Schutzgebiet, mit dem bestehende Gebiete erweitert werden, sollen ein ökologischer Korridor geschaffen werden, der die Galápagosinseln in Ecuador mit der Insel Malpelo in Kolumbien und den Cocos- und Coiba-Inseln in Gewässern von Costa Rica und Panama verbindet. Die Bekanntgabe wurde am Dienstag beim UN-Klimagipfel in Glasgow gemacht.