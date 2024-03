In der Nähe von Moskau: Russische Medien melden Schüsse und Explosion in Konzerthalle

Russischen Medienberichten zufolge haben Bewaffnete am Freitag das Feuer in einer Konzerthalle bei Moskau eröffnet. Es habe sich um mindestens drei Personen in Tarnkleidung gehandelt, meldete die Nachrichtenagentur RIA. Bei dem Vorfall in der Crocus-Stadthalle habe es Verletzte gegeben. In den sozialen Medien ist auch von Toten die Rede. Bestätigt ist das noch nicht. Die Nachrichtenagentur Tass meldete eine Explosion in der Halle, in der ein Feuer ausgebrochen sei. Die Polizei sei vor Ort, hieß es bei der Agentur RIA weiter. Eine Stellungnahme der Behörden lag zunächst nicht vor.